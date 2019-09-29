شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1..الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع أثناء حفر للصرف الصحى فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أنه كشفت حفائر الإنقاذ التى قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالى محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتى تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحى بالقرية أوائل الشهر الجارى.وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع أثناء حفر للصرف الصحى فى سوهاج

كشفت حفائر الإنقاذ التى قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالى محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتى تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحى بالقرية أوائل الشهر الجارى.

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

شيخ الأزهر يتكفل بنفقات "أمانى" شقيقة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، تكفله بحالة الطفلة "أمانى" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التى توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب، حيث تكفل فضيلته بعلاجها طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها.

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توقف حركة المرور أعلى الطريق بميدان لبنان بسبب حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى الطريق فى ميدان لبنان، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

بدء التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والاستفادة مما يقدمه من خدمات طبية لكافة أفراد المجتمع بشتى فئاته.

شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفين

صرح المتحدث الإعلامى بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه مساء السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكى عبدالعزيز بن بداح الفغم، فى زيارة لصديقه تركى بن عبدالعزيز السبتى، بمنزله بحى الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل على.

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع السيارات والدراجات قبل ترخيصها

قال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى البرلمان حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد.