شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زمن ضرب البطاقات انتهى ونطور 550 مكتبا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير حوالى 550 مكتبًا تموينيا على مستوى الجمهورية وفقا لخطة يتم العمل عليها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وفى إطار التحول الرقمى الذى تنفذه الحكومة.

وقال إن الوزارة أصبحت لديها قاعدة بيانات دقيقة جدا ولم يعد مثلما كان سابقاً، أن يقوم شخص بضرب البطاقات لأكثر من فرد، قائلا : "زمن ضرب البطاقات التموينية انتهى"، مشيرا إلى أن مكاتب الخدمة تأتى فى إطار خطة طموحة تلبية لتسهيل الإجراءات على المواطن، مطالبا العاملين بهذه المكاتب بالتيسير على المواطنين وعدم إرجاعهم دون جدوى.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، المكاتب التموينية المطورة بمدينتى قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و350 ألف جنيه، بحضور عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والسيد الصباحى وكيل المديرية، وحامد طلبه رئيس مدينة قليوب، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة.