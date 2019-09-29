شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مسئول بالتأمينات الاجتماعية للجنايات بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام، مسئول السلف بهيئة التأمينات الاجتماعية للجنايات، لاختلاسه 400 ألف جنيه، بصفته موظفا عاما "مندوب قضائى ومسئول السلفة المستديمة بإدارة الشئون القانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية".

وذكرت التحقيقات، أن المتهم اختلس أموالا، باستغلال وظيفته، بأن اختلس مبلغ 400 ألف جنيه "والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه لشراء دمغات المحاماة، ومصاريف استخراج توكيلات من الشهر العقارى، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - بصفته السابقة - ارتكب تزويرا فى إيصالات سداد رسوم الشهر العقارى ودفاتر يومية، استلام دمغات المحاماة، وطلبات تسوية سلف مؤقته والمنسوبة إلى الشهر العقار وهيئة التأمينات الاجتماعية، بأن قام بإضافة مبالغ مالية بإيصالات رسوم الشهر العقارى، بقيم أكبر من قيمتها الحقيقية".

Advertisements

وتابعت التحقيقات: "كما أن المذكور أضاف توقيعات للمحامين أعضاء الإدارة على الدفاتر، تثبت استلامهم الدمغات، خلافا للحقيقة، وأضاف توقيعات لرؤسائه على طلبات تسویة مبالغ السلفة خلافا للحقيقة، واستعملهم بأن قدمهم إلى الإدارة المالية بجهة عمله، محتجا بما ورد بهم من بيانات مع علمه بتزويرهم، فتمكن بذلك من اختلاس المبالغ السابقة.