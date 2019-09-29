شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اندلاع حريق فى محطة قطار الحرمين بجدة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرية الدفاع المدنى بالسعودية اليوم الأحد إن حريقا اندلع فى محطة قطار الحرمين السريع بحى السليمانية فى مدينة جدة الساحلية. وأضافت على تويتر أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات. وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتى مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع فى سبتمبر من العام الماضى.

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