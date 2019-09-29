شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. قصص نجاح الاقتصاد المصرى تتصدر تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الصعود القوي الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما جعله يشكل زخماً كبيراً في التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات الدولية.

وجاء في الإنفوجراف، إشادة "فايننشال تايمز" في أغسطس 2019، بالاقتصاد المصري، مؤكدة أنه أصبح واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها"، وتعد فايننشال تايمز، واحدة من المؤسسات الإخبارية الرائدة في العالم والتي توفر المعلومات والأخبار والخدمات لمجتمع الأعمال العالمي، ومقرها الرئيسي بمدينة لندن، كما أوصى بنك "جولد مان ساكس" في أغسطس 2019، بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضاً، ويعتبر "جولد مان ساكس"، أحد المجموعات العالمية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والأوراق المالية، والتي تقدم خدماتها للحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأفراد، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

ورصد الإنفوجراف، تأكيد بنك "مورجان ستانلي" في أغسطس 2019، أنه " على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة، كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

يذكر أن "مورجان ستانلي" هي مجموعة عالمية متعددة الجنسيات رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، في حين أكدت "الإيكونوميست" في أغسطس 2019، " أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري في مصر فائضاً بدءًا من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات"، وتعد "الإيكونوميست" شركة إعلامية عالمية تمثل مصدر رئيسي لتحليل الأعمال والشؤون الدولية من خلال الصحف والمجلات والمؤتمرات والخدمات الإلكترونية، ويقع مقرها الرئيسي في لندن.

كما أبرز الإنفوجراف، إشارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في يونيو 2019, إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي، حيث يعتبر المؤتمر منظمة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1964 وتهدف لمساعدة الدول النامية للحصول على المزايا الاقتصادية من العولمة بشكل عادل وأكثر فعالية ويقع مقرها الرئيسي بجينيف، فضلاً عن إشادة "بلومبرج" في أغسطس 2019، بالإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدة أنها ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، يذكر أن "بلومبرج" هي شركة رائدة عالمياً في مجال البيانات التجارية والمالية والأخبار والتحليلات، تقدم معلومات دقيقة عن الأسواق المالية لصانعي القرار في العالم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

وشمل الإنفوجراف، إشادة صحيفة "وول ستريت جورنال" في يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ 6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية، وتعد "وول ستريت جورنال"، صحيفة دولية تابعة لمؤسسة "News Corp"، وهي شبكة من الشركات الرائدة في عالم الوسائط المتنوعة والأخبار والتعليم والخدمات المتنوعة، وفي نفس السياق، أشارت شبكة "ديلويت" في فبراير 2019, إلى أن " مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79,2 مليار دولار"، وتعتبر "ديلويت" شبكة خدمات متعددة الجنسيات تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة المخاطر والضرائب، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة لندن.

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كما رصد الإنفوجراف، إشارة "البنك الدولي" في أبريل 2019، إلى قوة النمو الاقتصادي المصري وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بجانب استمرار الزيادة في الاستثمار الخاص وصافي الصادرات، يذكر أن البنك الدولي هو مؤسسة دولية تقدم المساعدات المالية والتقنية لحكومات الدول النامية على مستوى العالم، وتضم خمس مؤسسات فرعية تديرها الدول الأعضاء ويقع مقرها في مدينة واشنطن، وكذلك توقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة "هارفارد" في يونيو 2019، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سنوياً 6,8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثاني أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم، وتعد "مؤسسة التنمية" هي مؤسسة متخصصة في دعم التنمية والتغلب على الفقر وتركز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدول النامية وتابعة لجامعة "هارفارد" أقدم الجامعات الأمريكية.

وأبرز الإنفوجراف، توقع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" في مايو 2019، استمرار الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد، فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين والعجز المالي، و"ستاندرد أند بورز" هي مؤسسة تعمل في جمع المعلومات بهدف تقديم التقييمات الائتمانية والتحليلات التي تعتمدها الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

وأخيراً أكد "صندوق النقد الدولي" في يوليو 2019، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف في النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، و"صندوق النقد الدولي" هو جهاز تابع لمنظمة الأمم المتحدة يعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي وتيسير التوسع المتوازن في التجارة العالمية وتحقيق استقرار أسعار الصرف وتصحيح اختلالات موازين المدفوعات، ويقع مقره الرئيسي بمدينة واشنطن.