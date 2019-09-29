شاهد فى دقيقة.. ماذا يحدث فى سور مجرى العيون وعين الصيرة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصر أكثر دولة بها آثار وتراث حضارى، وسور مجرى العيون من أهم معالم القاهرة القديمة، حيث يمتد من منطقة فم الخليج حتى القلعة، ويعتبر بمثابة تحفة معمارية متكاملة، كشفت براعة المهندس المصرى. ونستعرض من خلال الفيديو التالى تفاصيل خطة تطوير سور مجرى العيون وعين الصيرة. -المشهد الآن فى سور مجرى العيون اختلف من النقيض إلى النقيض. -السور تحيطه القمامة والعشوائيات ولم يعد مشهدا جماليا كما كان. -الحكومة تعمل على تطوير السور والمنطقة المحيطة ضمن مخطط شامل. - استخدام أشعة الليزر لإنارة السور واستكمال الجزء المهدم بالخدع البصرية. Advertisements -بناء متحفين أحدهما لعرض مراحل بناء السور والآخر يحكى عن المدابغ - إنشاء 6 كبارى وطرق جديدة لخدمة المشروع ـ استغلال المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة مثل مسجد عمرو بن العاص وبحيرة عين الحياة وغيرها. - إزالة المدابغ بالكامل والمبانى العشوائية لبدء التطوير. -إنشاء مطاعم وممشى سياحى ومرسى فى البحيرة وفندق و"حاجات كتير هترجع السياحة للمكان". - بناء معاهد تعليمية وسوق للكتب ومناطق استثمارية ستغير شكل المنطقة

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