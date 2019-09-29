شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمقر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافق الوزير خلال زيارته كل من لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة، ود.محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

فى بداية الزيارة، أكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خاصًة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، مشيرًا إلى الاتفاقية التى تم توقيعها مع الجانب الصينى لإنشاء "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" كأول مركز متخصص فى مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المنطقة العربية، والثانى من نوعه على المستوى الإقليمى.

واستمع الوزير لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال الانتهاء والتجهيزات الخاصة بإنشاء المركز ومتطلباته والأدوات التكنولوجية الفضائية المستخدمة فيه إلى جانب عرض لمهام وكالة الفضاء المصرية.

وعلى هامش الجولة التفقدية عقد الوزير اجتماعًا مع الوفد الصيني؛ لمناقشة أهم التطورات التى حدثت خلال الفترة الماضية لإنشاء المركز، وكذلك تحديد الخطوات القادمة.

وأوضح الوزير أن أهمية هذا المشروع تكمن فى استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتى تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان فى مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.

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شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمركز قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية لأعمال المبنى؛ حتى يتم الانتهاء منه على الوجه الأكمل فى مايو 2020، موجهًا الشكر إلى الجانب الصينى على الدعم المقدم لمصر فى هذا المجال الحيوي.

وأكد دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع حتى يكون نواة لمدينة الفضاء المصرية التى من المنتظر إنشائها فى أقرب وقت ممكن، متمنيًا أن يتم التعاون مع الجانب الصينى فى العديد من المشروعات.

ومن جانبه أعرب السفير الصينى على عمق العلاقات التاريخية المصرية-الصينية، مؤكدًا أن الحكومة الصينية تولى اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، والذى يلعب دورًا إيجابيًّا فى العلاقات المصرية الصينية، منوها إلى أن هذا المشروع سيساعد مصر على التخطيط والرصد فى مجالات الزراعة والموارد البحرية بهدف تحسين الأحوال المعيشية.

جدير بالذكر: أن المركز تأسس ضمن "برنامج الفضاء المصري" التابع لوكالة الفضاء المصرية وهو مسؤول عن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويضم عددًا من أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة، وسيكون المركز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيخدم المركز وكالة الفضاء المصرية، وعددًا من المشروعات القومية المصرية، التى تنفذها مصر فى الفترة الحالية.