شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تفتتح مكتب عمل بشرم الشيخ وتسلم 17 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة القوى العاملة، افتتاح مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، للتشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، وذلك بحضور اللواء نادر العشماوى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكدت وزارة القوى العاملة، ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز كافة أعمالهم بسهولة ويسر.

Advertisements

وأشادت الوزارة بمكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذى خرج بالشكل اللائق بمديرية القوى العاملة ومحافظة جنوب سيناء، والذى يأتى استكمالًا للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها فى جميع النواحى.

وشددت الوزارة على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة بشرم الشيخ، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا.

وعقب الافتتاح سلمت الوزارة 17 عقدًا لذوى القدرات الخاصة، للعمل بفنادق مدينة شرم الشيخ، تُسهم فى توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.