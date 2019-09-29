شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..عامل بنزينة يرد على دعوات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عامل فى محطة بنزين على الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية، وأهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجيش المصرى.

وأكد العامل خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، على أهمية القوة العسكرية، للدول لمواجهة التهديدات الخارجية، خاصة فى ظل وسعى الدول المعادية للسطو على المنتجات البترولية للدول التى لا يوجد بها قوة عسكرية، مشيرا إلى أنه لولا قوة ووجود الجيش المصرى، لسعت الدول للسطو على حقل ظهر، مستشهدا بسطو اسرائيل على حقل 9 البترولى فى المياه الإقليمية اللبنانية .

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ورد عامل البنزينة على ما تم من انجازات خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم، قائلا: الإنجازات التى تم تحقيقها خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم لم يتم تحقيقها فى 1000 عام.

وأوضح العامل أنه تم رصد مبلغ 275 مليار جنيه لتنمية سيناء خلال الأربع سنوات القادمة، مشيرا إلى أن التنمية التى ستحدث خلال هذه المدة توازى ما تم من انجازات مصر على مستوى المحافظات من أسوان للإسكندرية خلال 1000 عام، سيتم بناء بلد

وأشار إلى ما تم من انجازات خلال فترة تولى الرئيس السيسي الأولى تم خلالها تنفيذ 11 ألف مشروع بقيمة 2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى 4 سنوات لم يتم تنفيذها خلال 50 سنة.