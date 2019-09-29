شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: مصر تواصل حربها ضد الإرهاب والسيسى يعد بمحاربته بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "اوك دياريو" الإسبانية، إن مصر تواصل حربها القوية ضد الإرهاب، ووعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء الإرهاب ومحاربته بكل قوة وإيمان.

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وأبرزت الصحيفة كلمة السيسى على موقع "تويتر" للتدوين القصير، حيث قال "اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن، إن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عام 2018 ، ويواصل الجيش المصرى والشرطة العمليات ضد الإرهاب.