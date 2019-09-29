شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها وإدخالهم برنامح تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة أمانى محمد سمير "شقيقة جنة" وأسرتها، وذلك بعد قرار النيابة العامة إيداعها إحدى دور الرعاية بالدقهلية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، شكلا فريق للدعم النفسى لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبى لعلاج آثار التعذيب .

كما وجهت وزيرة التضامن بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة جنى صاحبه 5 سنوات المتوفية نتيجة تعذيب الجدة والخال٬ والتى تداولت قصتها صفحات التواصل الاجتماعى وهم حاليا محبوسان على ذمه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشربين محافظة الدقهلية وتم تسجيل المواطن ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة، كما تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لإعاقة وتم صرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ 500 جنية وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ 300 شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية .