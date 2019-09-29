قطاع المعاهد الأزهرية يحدد الأوراق المطلوبة لامتحانات أبناء المصريين فى الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الضوابط والشروط المقررة لدخول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج، وحددت الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات " أبناء المصريين فى الخارج" وتعقد امتحانات الدور الأول يوم السبت 11 أبريل 2020 ، والدور الثانى 77 يوليو 2020.
الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحان:
1- استمارة التقدم الخاصة بالصف الذي يدرس به الطالب، للعام الحالي.
2- أصل إثبات قيد حديث، للعام الحالى، معتمد من: المعهد، والمنطقة التابع لها الطالب، والإدارة المركزية للامتحانات، على نموذج رقم 11 إثبات قيد
3- صورة من إيصال سداد رسوم الاختبار بالسفارة، مبين عليه اسم الطالب والصف.
4- إفادة من المعهد الخاص بسداد المصروفات للعام الحالي.
5- أصل شهادة الميلاد "الرقم القومى"، أوصورة منها.
6- عدد (2) صورة شخصية للطالب.
7- بيان درجات العام السابق معتمدا من المنطقة الأزهرية.
8- بيان درجات الدور الأول (خاص بالطالب الذي يتقدم لامتحان الدور الثاني بالسفارة، وقد أدى امتحان الدور الأول بمعهده).
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