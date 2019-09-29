شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق مبادرة لدعم العمل التطوعى لجميع الفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة التضامن الاجتماعى، فعاليات الورشة التدريبية اليوم الأحد، التى نفذتها مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" لتدريب 26 وفتاة من شباب الجامعات على العمل على الدليل الوطنى للتطوع تمهيدا لانطلاق التنفيذ الفعلى لحملة كن متطوعا بداية أكتوبر القادم.

وذكرت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أن حملة "كن متطوعا" هى من أحدث حملات "مبادرة بينا" وتم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجارى وتهدف إلى دعم مفهوم العمل التطوعى و المسئولية المجتمعية لكل الفئات العمرية وتستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء لتقديم خدمة مختلفة لـ 20 دور من مؤسسات الرعاية ومن المقرر أن يشهد اكتوبر القادم بداية التنفيذ بنطاق شمال القاهرة كدليل تجريبى وسيتم بعد ذلك التعميم على مستوى محافظات المبادرة وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيكون التجريب بمناطق مصر الجديدة والمطرية حيث سيتم النزول للتجمعات بالأندية والمساجد والكنائس للتعريف بأهمية التطوع وكيفية تخصيص جزء من الوقت لخدمة المجتمع فى إطار مسئوليات وأهداف محددة.

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وأضافت الألفى أن هناك احتياجا لمنصة واضحة لتنظيم الجهود التطوعية على المستوى الحكومى والمجتمع المدنى مع التاكيد على وجود العديد من المبادرات والمساهمات الواضحة فى إطار المسئولية المجتمعية وتأتى حملة كن متطوعا لتُعد إعلانا عن شبكة التطوع المصرية التى تعتبر منصة تجمع كل الكيانات التطوعية فى مصر، وتهدف إلى تحسين كافة الأعمال التطوعية من خلال إطلاق بوابة إلكترونية ودليل إجرائى للتطوع ييسر العمل التطوعى فى مصر.

ويأتى التدريب الذى استمر على مدى 5 أيام ليشمل عدد من المحاور المتعلقة بمفهوم التطوع والمواطنة وعرض نماذج معايشة لمفهوم المواطنة وفهم العلاقة بين التطوع والمواطنة مع شرح مفهوم العمل الجماعى أهدافه والأساسيات وإدارة العمل الجماعى كذلك التدريب على فلسفة العمل التطوعى وأشكاله وحقوق وواجبات المتطوع مهارات التواصل فى العمل التطوعى آلية جذب المتطوعين التفكير الموضوعى والإبداعى ودوائر التطوع تحقيق الذات والنمو بالدوافع الذاتية التعرف على الإيثار وتنميته لدى المتطوعين فى إنجاز المهام التطوعية.

ومن المقرر أن يشهد بداية الأسبوع القادم دورة مماثلة سيت تخصيصها لتدريب عدد من الأخصائين الاجتماعيين بالدور المستهدفة من حملة كن متطوعا على منهجية التعامل مع المتطوعين من كل الفئات العمرية وتسكينهم فى أنشطة أسبوعية.