شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: فتح الباب لـ 1220 بعثة جديدة للباحثين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يتم الآن تجهيز المقر الجديد للإدارة العامة للبعثات فى مدينة نصر، مؤكدا أن إجراءات التطوير لمنظومة البعثات بدأت بالفعل وأن هذه الإدارة تعمل منذ زمن بعيد، قائلا: "مصر سباقة فى إيفاد المبعوثين فى كل دول العالم وهذا كان جزء من نهضة مصر والحكومة المصرية مستمرة فى دعم هذا القطاع المهم والحيوى".

وأعلن الوزير، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، النظام الموحد للبعثات لأول مرة من خلال الموقع الإلكترونى للبعثات ،يحصل من خلاله الطالب على نتيجة طلبه للبعثات أيا كان نوع الإيفاد لكل البرامج الدراسية فى نفس التوقيت، معلنا فتح الباب لـ 1220 بعثة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين على مستوى الجمهورية بالكامل.

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وأشار الوزير، إلى أن هذه البعثات الجديدة تغطى بعض التخصصات المهمة التى تهتم بها الدول المصرية من ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030 ومنها الدكتوراة وجمع المادة العلمية وما يتم التوافق مع الجهات المانحة مع مصر مثل نيوتن مشرفة وغيرها، مشيرا إلى أن مجالات الإيفاد لـ 1220 طالب فى مجالات الطاقة الجديدة والمتحددة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعة وعلوم الحاسبات ونظم الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية والنانوتكنولوجى والأمن السيبرالى وتأمين المعلومات والتخطيط وإدارة المدن الخضراء العلوم البينية والعلوم الأساسية.

وأوضح أن هذه التخصصات تتماشى مع احتياجات فعلية للدولة المصرية، قائلا: "ننتظر طلاب يتقدمون من خلال الوقع الرسمى وهناك لجان تم تشكيلها ونفتح الباب للأساتذة للتقدم لقائمة المحكمين ليتم انتقاء أفضل العناصر بناء على ضوابط واضحة"، معلنا أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح الجديدة يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 الثانية ظهرا ليتم إعلان النتيجة فى آخر شهر مارس ليستعد الطلاب للسفر.

وأشار الوزير إلى أن هناك 30 طالبا من الجامعات المصرية فى اليابان من خلال المنحة المصرية اليابانية يستفيدون من برامج المنح الخاصة بالوزارة والدولة المصرية، قائلا: "الموقع سيتيح تواصل مع أعضاء هيئة التدريس والمنتفعيمن بالخدمة والرد على استفساراتهم إلكترونيا".