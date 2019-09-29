شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: دعم وسائل تنظيم الأسرة بأكثر من 90% من أسعارها الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافةً إلى المستشفيات الجامعية، بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلى للوسيلة.

يأتى هذا فى إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والمتضمنة تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة طبقاً للمعايير القياسية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) والمركبة الهرمون،(ميكروجينست) متوفرة فى عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة طبقاً للمعايير القياسية، وتكفى لتغطية احتياجات المحافظات، لافتةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) يكفى لمدة 12 شهراً، كما سيتم ضخ 9 ملايين شريط من الأقراص المركبة الهرمون (ميكروجينست) مما يساهم فى زيادة المخزون الاستراتيجى للصنف ذاته.

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وأضافت السنباطى أنه يتوافر مخزون استراتيجى من وسائل اللوالب النحاسية وكبسولات (الإمبلانون نكست) والحقن المركبة الهرمون (ميزوسبت) والمستخدمة فى تنظيم الأسرة كما يتوافر منها ما يغطى استهلاك عام كامل من احتياجات المحافظات طبقاً للمعايير، لافتةً إلى أنه سيتم ضخ 136 ألف كبسولة (الإمبلانون نكست) مما يزيد من مخزونها الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى التنوع فى وسائل تنظيم الأسرة وإدخال وسائل حديثة تتناسب مع تلبية احتياجات بعض الحالات وخاصةً فى بعض المحافظات الحدودية ذات الطبيعة القبلية التى تستطيع المنتفعات استخدامها بأنفسهن بعد إقرارها من الطبيب.

وأشارت إلى أنه تم تطوير وتجهيز 187 مخزناً لوسائل تنظيم الأسرة فى 16 محافظة على مستوى الجمهورية حفاظاً على سلامة وجودة تخزين الوسائل، مؤكده على أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان أثناء الحملات والقوافل وفى العيادات المتنقلة والقرى الأكثر احتياجاً.

وفى سياق متصل أشارت "السنباطى" إلى أن قطاع السكان وتنظيم الأسرة قام بجولة فى محافظتى سوهاج وأسيوط لمناظرة جودة خدمات تنظيم الأسرة وقياس رضاء المنتفعات، لافتةً إلى أن القطاع الحكومى يساهم بنسبة 60% من معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وفقاً للمسح الصحى السكانى، من خلال فريق مجتمعى من الرائدات الريفيات ومسئولى الإعلام ومشرفات نوادى المرأة والذين يقدمون المعلومات الصحية الكاملة والصحيحة والموثوقة والتى تساعد المنتفعات على سهولة اتخاذ قرار حُر صحيح مبنى على المعرفة والمعلومة الصحيحة.