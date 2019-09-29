شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة عين شمس: اسقبلنا 2200 طالب مستجد.. وخطة متكاملة للأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، انتظام الدراسة بكل الفرقة الدراسية بالعام الدراسى الجديد، لافتا إلى أن الكلية استقبلت حوالى 2200 طالب وطالبة مسجدين.

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكلية استقبلت حوالى 940 طالب وطالبة من مكتب التنسيق، وحوالى 55 طالب وطالبة شهادات معادلة، و16 طالب دبلومات فنية، موضحا أن طلاب البرامج المميزة يبلغ عددهم 1200 طالب وطالبة.

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وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن برنامجا التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الغذائية شهدا اقبال كبير من قبل الطلاب ، لافتا إلى أنه الكلية استعدت للعام الدراسى بخطة متكاملة للأنشطة الطلابية.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية عملت على تطوير ملاعب الكلية وصالات الألعاب الرياضية ، لافتا إلى ان الكلية ستخصص يوما رياضيا للطلاب بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.