شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ويوجه بسرعة التسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، المدينة الجامعية للطالبات.

واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام سير إجراءات تسكين الطالبات، موجهًا مديرى المدن الجامعة بمتابعة الموظفين لحظة بلحظة وإزالة كافة المعوقات أمام الطالبات خلال مراحل التسكين، مؤكدا ضرورة تسهيل الإجراءات، والتيسير على الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار بأسرع وقت ممكن والالتفات إلى دراستهن، واستثمار وقتهن فى تحصيل العلم.

وأوضح رئيس الجامعة -في بيان المركز الإعلامى بالجامعة اليوم - حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات فى كافة كليات ومؤسسات الجامعة سواء فى القاهرة أو الأقاليم، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم، حتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددا على أن مصلحة الطلاب والطالبات هى شغل إدارة الجامعة الشاغل فى كل قراراتها.

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وخلال جولته التفقدية قام رئيس الجامعة بتوزيع هدايا رمزية على الطالبات، مقدما لهن التهنئة ببدء العام الدراسى الجديد، ومتمنيا لهن النجاح والتفوق، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما لهم.