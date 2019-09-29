شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تكثف حملات التفتيش الميدانية على مصادر التلوث بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة البيئة سلسلة حملات تفتيشية على المنشآت المختلفة، فى إطار توجيهات مصادر التلوث المحتملة وخطط الإصحاح البيئى للمنشآت، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على مدار أربعة أيام على عدد 44 منشأة صناعية بشبرا بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة وقسم أول وثانى شرطة شبرا الخيمة ومكتب البيئة بحى غرب وشرق شبرا.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات البيئية بعدد من المنشآت بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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كما تم تنفيذ حملات تفتيشية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، حيث تم التفتيش على عدد 49 منشأة منها 13 منشأة بالقاهرة، وعدد 13 منشأة بالجيزة، أما القليوبية فقد تم التفتيش على 23 منشأة طبية بها على مدار 8 أيام وذلك بالتعاون مع عدد من أقسام الشرطة المعنية بنطاق كل محافظة ايضا بالتعاون مع مديريات الصحة.

وقد أسفر التفتيش على المنشآت الطبية عن رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكانت وزيرة البيئة قد وجهت كافة محاور التفتيش البيئى المتواجدة بالقاهرة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بإعداد تقارير فنية تعكس الواقع الميدانى للتعرف على الحالة البيئية أولا بأول من خلال فرق التفتيش البيئى التابعة للإدارة العامة للتفتيش البيئى والافرع الإقليمية، وشددت على توعية المنشآت بالإجراءات التى تتخذها الوزارة فى حال مخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، لاتخاذ المنشآت ما يلزم من إجراءات احترازية تحد من التلوث .