شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الإجهاض قبل 4 أشهر من الحمل بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيدوهات تنشرها الصفحة من وقت لآخر للإجابة على أسئلة متابعيها، حيث أجاب الفيديو على سؤال يتعلق بإجراء الأم عملية إجهاض.

وجاء نص السؤال:"أنا من تونس وعندي طفلة عندها 7 شهور وأنا دلوقتي حامل فى شهر وبنتى لسه رضيعة.. هل يجوز لى إجهاض الحمل؟".

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وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"إذا كنا لسه مدخلناش فى الأربعة أشهر وإذا كان حضرتك محتاجة صحة ومجهود عشان تراعى البنت اللى عندها 7 شهور مفيش مانع من هذا".

ودلل عبد السميع فتواه قائلاً:"هذا على مذهب الشافعية والحنفية لأنهم قالوا إن الجنين فى قبل الأربعة أشهر لا يكون فيه حياة حقيقية وإنما تكون فيه حياة متوهمة أو حياة تشبه الحياة النباتية".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"حينما يكون هناك معنى من أجله أجرينا عملية الإنزال هذه وهو هنا رعاية الطفلة الأخرى والحفاظ على صحتك يكون جائز على هذين المذهبين".