شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حل 96.5% من الشكاوى الواردة لـ"صوتك مسموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد الرسائل التى وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" منذ إنطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتى 25 سبتمبر الجارى وصل إلى 72 ألفا و732 رسالة منها 18 ألفاً و687 شكوى، وتم حل 18 ألفا و42 شكوى بنسبة 96.5% وجارى العمل على حل باقى الشكاوى .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة خلال الأسبوعين الـ47 و48 فقط بلغ 4188 رسالة مقارنة ب1177 رسالة فى الأسبوع الـ46، حيث بلغ عدد الشكاوى خلال الأسبوعين 1082 وتم حل 81 % وجارى حل 202 شكوى.

وبلغت شكاوى المواطنين من القمامة 587 شكوى خلال الأسبوعين وباقى الرسائل مقسمة على الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والفساد .

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة" صوتك مسموع " عن طريق وسائل التواصل وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكترونى ([email protected] )