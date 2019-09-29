شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه محافظ الإسكندرية بتعلية سور مصنع استجابة للأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب وزير التنمية المحلية، إلى مطالب أهالى عزبة الزياتين بطريق الملاحة التابعة لحى منتزة ثان بالاسكندرية، و التى قدموها له أمس خلال افتتاحه ومحافظ الاسكندرية لخط إنتاج الوقود البديل (R.D.f) بمصنع الزياتين، حيث قدم الأهالى عدد من المطالب من بينها تعلية السور الخلفى للمصنع وتطهير مصرف الأرض الزراعية وتقفيل خطوط السير بالصاج.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الأهالى طالبوا أيضًا بتوصيل الغاز لعزبة كازوليا حوض 10، بالإضافة إلى أن يكون لأبناءهم أولوية وفرصة فى الوظائف الموجودة فى المصنع فى إطار حرص الدولة والقطاع الخاص على الخدمة المجتمعية لأهالى المناطق المجاورة لتلك المشروعات.

ووجه وزير التنمية المحلية، محافظ الاسكندرية، خلال الاستماع لمطالب المواطنين بالاستجابة لها وقيام سكرتير عام المحافظة بالمتابعة مع رئيس الحى لسرعة تنفيذ تلك المطالب وعرض كافة تطوراتها على المحافظ .

وقدم الأهالى الشكر لوزير التنمية المحلية على استماعه لمطالبهم وسرعة الاستجابة لها، وأشادوا بكافة الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.