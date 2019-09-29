أول تحرك برلماني بشأن واقعة وفاة الطفلة جنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتضامن والأوقاف، بشأن واقعة وفاة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب بمحافظة الدقهلية.

وقال "البلتاجي" في بيان اليوم، إن الطفلة لم تستمع بالحياة غير في بطن أمها، ومنذ ولادتها وهي تعاني أشد المعاناة، متسائلا: ماذا فعلت هذه الطفلة لكي تعاني كل هذه المعاناة؟

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وشدد البلتاجي، على ضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية العمل على مواجهة هذه الأفعال من خلال التوعية الدينية والتثقيف الأسري.