البيئة: التفتيش على 93 منشأة صناعية وطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت وزارة البيئة سلسلة حملات تفتيشية على المنشآت المختلفة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة لمصادر التلوث المحتملة وخطط الإصحاح البيئي للمنشآت، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية على مدار أربعة أيام على 44 منشأة صناعية بشبرا بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة وقسم أول وثانِ شرطة شبرا الخيمة ومكتب البيئة بحي غرب وشرق شبرا.

وأسفرت الحملة، وفق بيان، اليوم الأحد، عن ضبط عدد من المخالفات البيئية بعدد من المنشآت بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

Advertisements

كما تم تنفيذ حملات تفتيشية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، حيث تم التفتيش على 49 منشأة منها 13 منشأة بالقاهرة و13 منشأة بالجيزة، و23 منشأة في القليوبية وذلك على مدار 8 أيام، بالتعاون مع عدد من أقسام الشرطة المعنية بنطاق كل محافظة وبالتعاون مع مديريات الصحة، وأسفر التفتيش على المنشآت الطبية عن رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وجهت كافة محاور التفتيش البيئي المتواجدة بالقاهرة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، بإعداد تقارير فنية تعكس الواقع الميداني للتعرف على الحالة البيئية أولًا بأول من خلال فرق التفتيش البيئي التابعة للإدارة العامة للتفتيش البيئي والأفرع الإقليمية، وشددت على توعية المنشآت بالإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة مخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، لاتخاذ المنشآت ما يلزم من إجراءات احترازية تحد من التلوث.

​