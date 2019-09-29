بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر بشأن المدفوعات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة، حيث وقع عن هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، وعن بنك مصر حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقال وزير النقل في بيان اليوم، إن توقيع هذا البرتوكول يأتي بهدف قيام البنك بتوفير أحدث الطرازات من نقاط البيع الإلكترونية "POS"، والتي تتميز بالسرعة الفائقة في حمل البيانات التي تعمل بنظام "GPRS" لعدد 35 ماكينة بنظام 2 خط، وكذلك قبول جميع أنواع البطاقات الإلكترونية الموجودة في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن البروتوكول ينص أيضا على قيام البنك بتدريب العاملين بالهيئة على كيفية استخدام الآلات، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة الدورية اللازمة، وكذلك قيام بنك مصر بتخصيص أحد مسؤلي التسويق بالبنك لمتابعة الحسابات وحل جميع المشكلات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في أسلوب التحصيل من خلال قطاعات التحصيل بالميناء لسداد المدفوعات اليومية وسرعة إنهاء الإجراءات المالية للعميل.

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وكان الوزير قد بدأ جولته في ميناء الاسكندرية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كل الأعمال، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مدار الساعة وتقديم خدمة مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية.

كما تابع "الوزير" مشروع رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب)، حيث تم إنجاز 25% منها، وصب الكتل الخرسانية وتكريك المرحلة الأولى بطول 120 مترا، وإلقاء طبقة من الرمال النظيفة صالحة للتأسيس بعمق 7 أمتار، كما يجري أعمال التكريك إلى المرحلة الثانية لاستكمال باقي الرصيف، ويجري أيضاً صب الكتل الخرسانية لحائط الرصيف، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو 2020.

جدير بالذكر أن رصيف 3/85 يبلغ طوله 400 متر، ويصل عمقه إلى 14.5 متر، وتبلغ تكلفته 382 مليون جنيه، والرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وبه ساحة خلفية مساحاتها 40 ألف متر مسطح.