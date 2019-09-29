لميس الحديدي تطل على شاشة "الحدث" ببرنامج "القاهرة الآن" أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ الإعلامية لميس الحديدي برنامج "القاهرة الآن" والذي ينطلق عبر شاشة "العربية الحدث" 20 أكتوبر المقبل، والذي يعد تجربة إعلامية مبتكرة غير مسبوقة، من أجل تغطية الأخبار الإقليمية والمصرية بطريقة مبتكرة لم يعهدها الإعلام العربي.

ويمثل البرنامج الذي سيحمل عنوان "القاهرة الآن"، عودة مميزة للإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، بعد رحلة صحفية نادرة التمييز حصدت عبرها الكثير من الجوائز وسجلت خلالها إنجازات قادتها جعلتها واحدة من أبرز الإعلاميات على مستوى المنطقة.

ويمزج البرنامج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.

واختارت مجموعة العربية قناة "الحدث" لتقديم البرنامج الجديد بأسلوبه المبتكر نظرًا لتميّز القناة منذ إطلاقها عام 2012 بأسلوبها التحريري الفريد من نوعه إقليميًا، والذي يرتكز على كثافة النقل المباشر للأحداث الإقليمية والعالمية مترافقة مع أستوديو تحليلي معمق يستضيف شخصيات من الطراز الرفيع.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: "تغمرني السعادة لعودتي إلى بيتي الأول، مجموعة قنوات العربية، التي عملت بها لسنوات في بداية مسيرتي الإعلامية كمراسلة اقتصادية من القاهرة".

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وأضافت الحديدي -المصنفة كواحدة من أكثر النساء نفوذًا في أفريقيا والعالم العربي- أنها تشعر بمزيد من الفخر لكي تكون انطلاقتها الجديدة على شاشة الحدث، القناة التي أثبتت في السنوات الأخيرة مهنية وكفاءة حازت على احترام المشاهد العربي ومتابعته، معبرة عن أملها في أن تكون مشاركتها ببرنامج (القاهرة الآن) إضافة لقناة الحدث ومشاهديها.

وقال نبيل الخطيب، مدير عام مجموعة قنوات العربية: "نحرص دائمًا على التجدد والوصول إلى شرائح أوسع من المشاهدين على المستويين الجغرافي والعمري، ولذلك وقع الاختيار على لميس الحديدي لتقدم (القاهرة الآن) ليكون بداية لعصر إعلامي جديد تعيد معه قناة الحدث تعريف معنى الإعلام الجديد والمبتكر والقادر على الوصول إلى الجمهور بمعناه الأوسع".

وأوضح الخطيب، أن المشاهد لم يعد مجرد متلقِ، فهو اليوم عامل متفاعل لديه الحق في أن نعمل للوصول إليه عبر المنصات التي يختارها هو، سواء كانت تلك المنصة جهاز التلفزيون أو الأجهزة والمنصات الرقمية بمختلف أنواعها: "ولذلك نعد الجميع بتجربة إعلامية مبتكرة تنتظرهم مع برنامج القاهرة الآن الذي سيُبث الأحد والاثنين من كل أسبوع بين التاسعة والحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة".

وأطلقت مجموعة قتوات العربية قناة الحدث في 3 مارس 2012 كخدمة إخبارية تهدف إلى التركيز على كثافة النقل المباشر للأحداث التي تقع في العالم العربي والعالم مترافقة مع أستديو تحليلي معمق، ولا تقتصر وظائف القناة على التغطية الكاملة فحسب، بل بتقديمها مجموعة متنوعة من برامج النقاش السياسي، ملخصة بتغطية إخبارية مباشرة على مدار اليوم.

وتعد لميس الحديدي واحدة من أهم مذيعي التلفزيون في مصر والعالم العربي، وتمتد خبرتها في مجال الصحافة والبرامج التلفزيونية إلى أكثر من 25 عامًا، وعُرفت بجرأة الطرح الإعلامي وصلابة الموقف، ما تسبب في تلقيها تهديدات عديدة خلال مسيرتها المهنية.، كما حصدت العديد من الجوائز كواحدة من أهم المذيعات وفق عدد من استطلاعات رأي الجمهور التي أجرتها عدة صحف ومجلات، كما تم اختيارها كواحدة من أقوى 50 إمرأة أفريقية لعام 2014 من قبل المجلة الفرنسية الشهيرة "جون أفريك" وواحدة من بين 100 إمرأة عربية هن الأكثر نفوذًا من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" عام 2015.