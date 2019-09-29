"سياحة النواب" تشيد بنجاح مصر في الحفاظ على مقعدها بـ"الإيكاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحية للوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بعد نجاحه في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقال "صدقي" في بيان اليوم الأحد، إن الوفد المصري استطاع لأن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت ضمن فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.

وأضاف أن قطاع الطيران في عهد الرئيس السيسي شهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خاصة في مشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المطارات الجديدة وتحديث أسطول مصر للطيران.

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وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت على حصول مصر على المركز الأول عربيًا وأفريقيا بـ(154) صوتا من إجمالي (167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والأفريقية بمنظمة الايكاو.

تجدر الإشارة إلى أن وفد وزارة الطيران المدني المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين ١٩٣ دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.