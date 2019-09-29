نبيلة مكرم: وزارة الهجرة أمن قومي.. والمصري بالخارج شديد الولاء لوطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرج، إن وزراء الهجرة السابقين لهم جهود كبيرة خلال فترة توليهم الوزارة، مقدمة الشكر لأسرهم لحضورهم والمشاركة في الاحتفال.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حفل تكريم وزراء الهجرة السابقين بمناسبة مرور أربعة أعوام على عودة وزارة الهجرة، أن الوزارة مرت بأربعة سنوات من بذل جهد وتعب للتواصل وخدمة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة وزارة إنسانية في الأساس وتعمل على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج، حيث إنهم في حاجة لهذا التواصل مع المسئولين بوطنهم الأم.

وأشارت إلى أن المصري بالخارج شديد الولاء لوطنه ولديه اشتياق كبير لوطنه، مؤكدة أن رعاية المصري بالخارج تحتاج إلى جهد كبير يصل أحيانا إلى أن يتطلب سفر وزيرة الهجرة شخصيا لتلبية احتياجات المصريين والوقوف بجانبهم في كافة المواقف.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة عملها بمثابة الأمن القومي للدولة المصرية، حيث إن مصر تمر بكثير من التحديات، فكان لابد من توصيل رسائل اطمئنان للمصريين بالخارج وتوعيته بحقيقة ما يجري على أرض مصر، إلى أن وصل المصريين بالخارج إلى خط الدفاع الأول لمصر والرد على كافة الشائعات التي يتم ترويجها بالخارج.

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وقدمت الوزيرة الشكر للمصريين بالخارج لمشاركتهم في كل الفعاليات والأحداث الوطنية التي تمت بالخارج، واستقبال الجاليات المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته الخارجية وآخرها في مدينة نيويورك خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن اهتمامنا بالمصريين بالخارج هو اهتمام رفيع المستوى.

وتابعت وزيرة الهجرة قائلة: "نسجل شكرنا وعرفاننا للوزراء الذين بذلوا كل الجهد ووقتهم لخدمة هذا الوطن من خلال عملهم بوزارة الهجرة".

كما قدمت الوزيرة الشكر لفريق العمل بوزارة الهجرة، موضحة أن لولا إيمان فريق الوزارة بالعمل على خدمة المصريين بالخارج ما كان أن يكتب لها النجاح.

كما وجهت الشكر للصحفيين والإعلاميين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في تغطية فعاليات الوزارة، ونقل الأخبار بكل دقة للرأي العام والمصريين بالخارج تحديدًا.​