"قومي المرأة" يشكر شيخ الأزهر لتحمله نفقات شقيقة الطفلة "جنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لمبادرته واهتمامه بحالة الطفلة "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب بالمنصورة.

وأشارت "العشماوي" في بيان اليوم الأحد، إلى استقبالها اتصالًا هاتفياً صباح اليوم من مكتب شيخ الأزهر يطمئن فيه على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم كافة سبل الدعم لها.

كان الدكتور أحمد الطيب، أعلن تكفله بحالة الطفلة "أماني" طبياً ونفسياً وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها.

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وأوضحت "العشماوي" أنه بالكشف الطبي على الطفلة أماني، تبيّن أنها تعاني من آثار ضرب وتعذيب، ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى في هذا الشأن، والمتضمن أنها تعاني من "أثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد".

وكشفت أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة أن اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز ومدينة شربين، قدمت تقريرها إلى النيابة العامة، والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، مراعاةً لمصلحتها الفضلى، وذلك لعدم وجود من هو قادر على رعايتها من الأقارب بصفة عامة، بالإضافة إلى عدم ملائمة بقائها مع أقاربها بالقرية.

وأوضحت أنه تم رفع التقرير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقاً للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلي مكان آمن.