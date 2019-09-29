ضبط عصابة بينهم سيدة تخصصت في النصب على المواطنين بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير الشيكات البنكية، واستخدامها في الاحتيال على أصحاب شركات القطاع الخاص والاستيلاء على بضائعهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من تاجر أقمشة ومنسوجات، مقيم بمصر القديمة بالقاهرة، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل بعض الأشخاص زعموا كونهم مسئولي إحدى شركات المفروشات، واستولوا على بضائع منه بقيمة 50 ألف جنيه، بموجب شيك بنكي بدون رصيد، و3 إيصالات أمانة، ولا يعلم عنهم أية بيانات سوى رقم هاتف.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء تلك الواقعة "حاصل على دبلوم صنايع، وموظفا" مقيمين بالغربية لهما معلومات جنائية مسجلة، "حاصلة على دبلوم تجارة" مقيمة بالإسكندرية، وقيامهم بإنشاء شركة وهمية للمفروشات كائنة بمدينة نصر بالقاهرة، واتخذوا منها ستاراً للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص.

وبالفحص تبين قيام المتهمة الأخيرة بفتح حسابات بالعديد من البنوك، واستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك، ثم تقوم بسحب أرصدتها لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها (لتكون بمنأى عن ضبطها)، وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها بتوقيع مُخالف لتوقيعها لدى البنوك لباقي أفراد التشكيل العصابي، ويتولى كل من الأول والثاني استقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبا إحدى شركات البترول أو الفنادق الكبرى، ويطلبان منهم كميات من البضائع التي تقوم شركاتهم بتسويقها وتسليمهم أوامر توريد مزورة، ويتولى كل من الأول والثاني استلام تلك البضائع من المجني عليهم وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع والذي يتبين فيما بعد أنها مزورة أو بدون رصيد.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على "صورة بطاقة مزورة باسم أحد الأشخاص تحمل صورة المتهم الثاني (الموظف)، مجموعة من الكروت الشخصية والكارنيهات تحمل صور كل من الأول والثالثة تتضمن كونهم مديرين بشركة توريدات، مجموعة من عروض الأسعار المنسوبة للعديد من الشركات، مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركات التي تعلن فيها عن منتجاتها.

وضُبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أن الهاتف الخاص بالثاني، تبين أنه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم الشركة الوهمية وبها العديد من الإعلانات.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.