محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع أمن المنافذ حملات عدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 6 قضايا تهريب، ضُبط خلالها "ملابس أجنبية الصنع، أدوات منزلية، مستحضرات تجميل، هواتف محمولة، كشافات ليد" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "سبعمائة وأربعة آلاف وواحد وسبعون جنيهاً".
وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة خلالها خمسة وخمسون ألف جنيه، فضلاً عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 100 قرص مخدر، 31,680 كيلو جرام لنبات القات المخدر، 300 جرام لنبات البانجو المخدر.
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 60 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية ، سلاح أبيض ، مخالفات السائقين، تسول ، مخالفات مسطح مائي، وضبط 1025 مخالفة مرورية ، وتنفيذ 246 حكما قضائيا متنوعا.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 4 قضايا هجرة غير شرعية.. جهود قطاع أمن المنافذ خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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