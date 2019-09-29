"أمن القاهرة": ضبط صيدلي بحوزته 1178 قرص منشطات جنسية في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صيدلي بحوزته 1178 قرص منشطات جنسية، ومخدرة بمنطقة النزهة.

أثناء مرور النقيب زياد صلاح ضابط مباحث إدارة تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بمحور جوزيف تيتو ـ دائرة قسم شرطة النزهة، وتمكنت من ضبط "احمد. ح"، 37 سنة، صيدلي والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "تبديد" بإجمالي حبس سنتين و6 شهور حال استقلاله سيارة، وعثر بداخلها على 1038 قرص منشط جنسي، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط 140 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير شرعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.