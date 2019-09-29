ضبط طالب ينتحل صفة وكيل نيابة للنصب على المواطنين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طالب، لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة بالنزهة؛ للنصب على المواطنين.

أثناء مرور النقيب نديم ندا، ضابط مباحث محاور ميناء القاهرة الجوي، أسفل كوبري الحرفيين دائرة قسم شرطة النزهة اشتبه في سيارة ماركة إسكودا أوكتافيا سوداء اللون "بدون لوحات معدنية" بسؤال قائدها عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية وباستكمال الفحص تبين أنه يدعى "أمير ه"، 22 سنة، طالب، وعثر بداخل السيارة على طبنجة صوت ماركة RETAY XR "بدون طلقات"، جراب طبنجة، 2 لوحة معدنية خاصة بالسيارة، وتحمل أرقام "ط ف ط 526"، مقيدة باسم والده، وهاتف محمول يحوي صور له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، رئيس مباحث تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة، تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.