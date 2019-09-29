الأموال العامة تضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة أنشأت كيانا تعليميا وهميا يمنح الدارسين شهادات مزورة بالغربية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام "حاصلة على ليسانس آداب، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية" بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في إدارة كيان تعليمي أكاديمية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، تقوم من خلاله المتهمة بترويج شهادات في مجال البترول مزورة وإنشاء موقع على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم الأكاديمية للإعلان عن نشاطها.

بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية لم يصدر لها أى تراخيص وغير مدرجة بكشوف المعاهد المعتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات وغير مدرجة بقائمة المعاهد الموجودة "حكومية، خاصة " بتنسيق الجامعات الحكومية، ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على 277 شهادة منسوب صدورها للأكاديمية بمنح دورات في مجال البترول بأسماء أشخاص مختلفة البعض منها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مزورة)، 25 شهادة اجتياز دورات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات مزورة، 89 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها ممهورة بأكلاشيه الأكاديمية.

وضبطت مباحث الأموال العامة 67 شهادة اجتياز برنامج تأهيلي منسوب صدورها للأكاديمية لدورات في مجال البترول بأسماء أشخاص مختلفة، 46 كارنيه منسوب صدورها للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة، 3 أكلاشيهات لبعض الجهات، 3200 جنيه، 3 أجهزة لاب توب.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.