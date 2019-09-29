بأختام وكارنيهات مزورة.. سقوط نصاب "التوك شو" في قبضة مباحث بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، في القبض على موظف بإحدى الجامعات أوهم أحد المواطنين بقدرته على تداول شكواه ضد مجلس المدينة "ببرامج التوك شو".

ورد بلاغا لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، من مالك محل قطاع غيار بقيام أحد العاملين بإحدى الجامعات، بإيهامه بمقدرته على تداول شكواه ضد مجلس المدينة على وسائل الإعلام "ببرامج التوك شو" مقابل مبلغ مالي.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب للجامعة التي يعمل بها، وبعض الأختام المقلدة لشعار الجمهورية، وخاتم مدون عليه "صحافة، إذاعة، تليفزيون"، 55 كارنيه، لأشخاص منسوب صدورها لإحدى النقابات، و2 كارنيه خاصين بالمتهم منسوب صدورهما لإحدى الاتحادات العربية والأكاديميات.

وبمواجهة المتهم قرر أن الكارنيهات المضبوطة بحوزته خاصة بعمله، ولم يعلل سبباً لحيازته الأختام، وتبين أنه محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وستة أشهر في قضيتي "سرقة، تبديد بمركز شرطة كفر صقر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.