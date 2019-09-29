"إلحقوني.. جوزي بيتخطف".. استغاثة سيدة تنقذ زوجها في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إلحقوني.. جوزي بيتخطف" صرخة استغاثة أطلقتها ربة منزل طلبا للنجدة لدى شروع شخصين في اختطاف زوجها عنوة بشارع اللبيني بمنطقة الهرم، كتبت له النجاة، وكشفت عن المستور، وأن المتهمين وقائد سيارة نفذوا الحادث بتحريض من آخر.

تلقى العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الأهرام بقيام الأهالي بضبط شخصين حال شروعهما في اقتياد أحد الأشخاص عنوة إلى داخل سيارة ملاكي حال سيره بشارع اللبينى بدائرة القسم، وتمكن قائد السيارة من الهرب بها.

بانتقال مفتشى قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائية بالجيزة لمحل البلاغ والتقابل مع المجنى عليه وبمناقشته قرر أنه حال سيره وبصحبته زوجته بمحل البلاغ فوجئا بمحاولة شخصين اقتياده عنوة إلى داخل سيارة ملاكي واستغاثة زوجته بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما (حاصل على بكالوريوس - مُقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية"، وآخر - مُقيم بذات الدائرة ، وبحوزته مسدس صوت).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع قائد السيارة الملاكي الهارب وقرر المتهم الأول بسابقة اتفاق أحد الأشخاص مُقيم بدائرة مركز البدرشين معه على اقتياد المجني عليه لقيامه بالنصب عليه في مبلغ مالي، واستعانته بالمتهم الثاني مقابل مبلغ مالي عقب التنفيذ.

تأكد ذلك بشاهدي رؤية بمحل الواقعة، وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليه وأضافا بقيامهما بضبط المتهمين بالاشتراك مع الأهالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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