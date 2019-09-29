أمن الجيزة يضبط 33 متهما بالاتجار في المخدرات و8 قطع سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق. وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع. Advertisements أسفرت الحملات عن ضبط 35 متهمًا بينهم 33 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1780 جرام حشيش، 605 أقراص مخدرة و66 جرام هيروين. في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 8 متهمين - دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم على 7 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 9مم، وطبنجة عيار 9مم، و14 طلقة مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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