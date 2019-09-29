يقظة مباحث القاهرة تُسقط عصابة تخصصت في سرقة المواطنين بانتحال صفة شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالبساتين.

الواقعة بدأت أثناء قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادي الجديدة، وضبط سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 5 أشخاص بفحص مستقليها تبين أنهم (3عاطلين، فرد أمن إداري سائق، "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزتهم (طبنجة صوت معدلة، 3 طلقات من ذات العيار سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه - هاتف محمول)

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بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالي والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن تحديد المجني عليهم (صاحب شونة مواد بناء بمدينة المعراج بدائرة القسم - 2عاملين بالشونة ملك الأول) مقيمين بدائرة القسم، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بالشونة محل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين مستقلين السيارة المضبوطة، وقاموا باقتيادهم داخل السيارة، بادعاء أنهم من رجال الشرطة وتفتيشهم والاستيلاء على المبلغ المالي، من المجنى عليه الأول والهاتف المحمول من المجنى عليه الثالث وتخلوا عنهم، وعقب ذلك بمنطقة المعراج السفلى بدائرة القسم وفروا هاربين.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.