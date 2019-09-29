مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط كميات كبيرة من الهروين والاستروكس والحشيش

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عقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. فقد أسفرت نتائج تلك الحملات خلال الفترة من 22 – 2592019 عن ضبط (67) قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالى (86) متهم.. وضبط خلالها المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 10،200 كيلو جرام، تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،330 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2،100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،865 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرام

كمية من مخدر الأيس وزنت ( 135 جرام، وتم ضبط عدد (2774) قرص مخدر لعقار الترامادول عدد (1750) قرص مخدر لعقار الكبتاجو، وعدد (680) قرص مخدر مختلف الأنواع، وعدد (20) قرص مخدر لعقار الإكستاس

وتم ضبط مبالغ مالية بلغت (59،400 ألف جنيه - 83 هاتف محمول – 9 سيارة – 5 دراجة نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 5 ميزان). هذا وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستهداف (مُحيط المدارس والجامعات والمعاهد) بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.