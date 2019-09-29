مصر | تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال ٢٤ ساعة

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فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب.. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – أدوات منزلية – مستحضرات تجميل – هواتف محمول – كشافات ليد) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 704،071 – سبعمائة وأربعة ألاف وواحد وسبعون جنيهًا )،فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة خلالها (55،000) خمسة وخمسون ألف جنيه.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (4) قضايا بمضبوطات بلغت (100 قرص مخدر – 31،680 كيلو جرام لنبات القات المخدر – 300 جرام لنبات البانجو المخدر )،فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (60) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائى،.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1025) مخالفة مرورية متنوعة.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (246) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.