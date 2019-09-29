مصر | تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب.. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – أدوات منزلية – مستحضرات تجميل – هواتف محمول – كشافات ليد) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 704،071 – سبعمائة وأربعة ألاف وواحد وسبعون جنيهًا )،فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة خلالها (55،000) خمسة وخمسون ألف جنيه.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (4) قضايا بمضبوطات بلغت (100 قرص مخدر – 31،680 كيلو جرام لنبات القات المخدر – 300 جرام لنبات البانجو المخدر )،فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (60) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائى،.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1025) مخالفة مرورية متنوعة.



وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (246) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.