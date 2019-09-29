مصر | إنذار رسمي للسفير البريطاني بمصر لاعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار رسمي للسفير البريطاني بمصر لاعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ، المحامي، إنذرا رسميًا لسفير بريطانيا بمصر، طالبه فيه باعتقال اليوتيوبر عبد اللهالشريف، طبقا لقانون الإرهاب الإنجليزي.

وجاء بالإنذار أن "الشريف" مصري مقيم ببريطانيا ينشر علي اليوتيوب مقاطع صورت في دول معادية أو مصطنعة ويدعي أنها لمنشآت عسكرية وسيادية في مصر، وذلك بهدف نشر الأفكار الإرهابيه والترويع ونشر الفوضى بمصر.

وتابع أنه بعد صدور قانون الإرهاب الإنجليزي الجديد والذي يعاقب بالسَجن لمدة 15 عاما لكل من يتصفح مواد إرهابية أويشاهد دعاية تكفيرية على شبكة الإنترنت فالطبع من يصتنع تلك الفيديوهات يقع تحت دائرة التأثيم للقانون.

واستطرد "محفوظ" أن نشاط هذا المجرم، كان دعاية وتبرير للأنشطة الإرهابية التي راح ضحيتها جنودا من الجيش المصري وتعد تلك الأفعال بمثابة ترويج وتبرير لجماعات محظورة خارج بريطانيا.

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وتعد هذه المواد المتعلقة بالإرهاب هي فعل غير قانوني ومجرم حاليًا، بالقانون الإنجليزي.

وأكد "محفوظ" يمنح القانون للشرطة البريطانية السلطات التي تحتاجها لإحباط المخططات الإرهابية في وقت مبكر، مع توقيع العقاب الملائم، فإن التهديد الصادر عن الإرهاب يجب أن تتطور استجابة بريطانيا ضده كذلك، ولهذا فإن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 البريطاني يحارب الإرهاب بكافة أشكاله والتي أصاب بريطانيا بعمليات إرهابية على أرض بريطانيا وذلك طبقا لتصريحات وزير الداخلية البريطاني.



وطالب محفوظ في ختام الإنذار الذي أرسل بخطاب موصى بعلم الوصول بتفعيل وتطبيق قانون الإرهاب على المدعو عبد الله الشريف وسرعة القبض عليه ومحاكمته لدعمه الإرهاب وتزييف الحقائق بمساعدة قوى أجنبية وذلك بإجراءت احترازية طبقا لقانون الإرهاب البريطاني.