شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع والمسطحات الخضراء بعدة مناطق بدمياط الجديدة، وتم مصادرة المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق الكامل بين مديرية أمن محافظة دمياط، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، للقضاء على كافة هذه المظاهر حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة، على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة.

جهاز مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة

جهاز مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة