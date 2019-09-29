شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسمح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات آخرى مع احتفاظهم بالمصرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ22 مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم: الوقائع المصرية 29-9-2019

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