شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: جولن يطالب بموقف دولي ضد أردوغان وتفاصيل وفاة الطفلة «جنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطر الشأن المحلي وما يحدث في الشارع المصري على تغطية برامج التوك شو عبر الفضائيات المختلفة.

البداية كشف الإعلامي عمرو أديب عن مخطط قناة الجزيرة لنشر الفوضى ضد الدولة المصرية، خاصة في تغطية ما حدث الجمعة الماضية ونقل صورة غير حقيقية لما يحدث في الشارع المصري، قائلا: «قناة الجزيرة (القطرية) لا تصنع إعلامًا، بل تصنع إرهابًا ودمارًا، وتحارب الدولة المصرية».

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه لا يوجد إعلام تابع لدولة خارجية يفعل ما تفعله «الجزيرة» في مصر، وتابع: «قنوات الإخوان مستهدفة أهم دولتَين في المنطقة، مصر والسعودية».

وفاة الطفلة جنة، كان له حظ من التغطية، فقد قال أشرف ياسين، محامي أسرة الطفلة الراحلة «جنة»، ضحية تعذيب جدتها، إنه جرى توقيع كشف طبي على «أماني»، شقيقة «جنة»، عن طريق لجنة مكونة من بعض أطباء النساء، أثبتت أنها لم تتعرض للاغتصاب.

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وتابع: «تقرير الطب الشرعي أثبت أن وفاة جنة جاءت نتيجة آثار تعذيب بالحروق، أدى إلى صدمة عصبية تسببت في توقف عضلة القلب».

وقال: «بعد خبر الوفاة بعتوا الطفلة التانية (أماني) وعمتها لاحظت آثار التعذيب اللي موجودة على جسدها، واكتشفت آثار تعذيب أبشع على جسد (أماني)، لأن أماني لها ضفرين مخلوعين بـ(بنسة) كهربائية».

وعلى الجانب الآخر، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي وفرت 1.5 مليون فرصة عمل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على dmc، أنه تم إنفاق 25 مليار جنيه على إنشاء مدن جديدة في صعيد مصر، معتبرا أن هذا يوضح الاهتمام الكبير من جانب الدولة بمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن هناك 4 ملايين مواطن استفادوا من وحدات الإسكان الاجتماعي، علاوة على استفادة مليون مواطن من وحدات تطوير المناطق العشوائية الخطرة، مضيفاً أن الوزارة تهدف إلى القضاء على مشكلة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بشريحة محدودي الدخل.



على جانب آخر، قال المفكر التركي محمد فتح الله جولن، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، إن «أردوغان يتهمني بأني رأس الإرهاب وأصدر ضدي أحكاما متعددة بالمؤبد، ولا يمكننى توجيه نصيحة له»، مطالبًا بـ«اتخاذ موقفً دولى موحد تجاه أردوغان للضغط عليه كي يتراجع عن استبداده».

اقترح «جولن» أن «يستفيدوا من الدستور الأمريكي الذي يحترم كل الآراء والمعتقدات مع احترام المسلمين بصفة أساسية، فالدستور التركي لا يصلح لإدارة المجتمع التركي الذي يحتوى على قوميات مختلفة وأطياف متعددة، ولا يمكن حمل أفراد هذه المجتمعات التعددية على رأي واحد، وعلينا أن نعامل الناس كما نحب أن يعاملوك».