شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تعليمات بسرعة الرد على استفسارات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية بذل المزيد من الجهود نظراً لإمتداد الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية واتساع حجم التعاملات اليومية مع المواطنين وهو ما يستوجب الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحياة لهم.

وأضاف عسران خلال اجتماعًا موسعاً مع الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء واللواء محمود يحيي والدكتورة نشوى يحيى مديري متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة والدكتورة نجلاء حسن مدير وحدة دعم وتطوير المنظومة، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الجهات التابعـة لوزارة الكهربـاء والطـاقة المتجـددة من مستـخدمي المنظـومة 24 جهة فرعية

وأشار عسران إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مصدرا تعليمات مشددة لممثلي الجهات التابعة للوزارة بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة على رعاية رئيس مجلس الوزراء للمنظومة ومتابعة جهود الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة ومعدلات الإنجاز والاستجابة لشكاوى المواطنين بصفة مستمرة،

كما أكد أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات السابقة وورش العمل التي تم عقدها مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بهدف زيادة فعالية المنظومة وتوسيع نطاق عملها على مستوى الجهات التابعة،

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وشدد الرفاعى على أهمية متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الاستجابة للشكاوى بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة والمرتبطة إلكترونيا بالمنظومة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مستوى رضا المواطنين عن تلك الخدمات.

وأكد أنه تنفيذاً لقراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فانه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية، كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين القيادات وفرق العمل المتصلة بالمنظومة والتى تعمل جميعها من أجل خدمة ورضا المواطن.

وأشاد الرفاعي بدليل الخدمات الجماهيرية لقطاع الكهرباء والذي يتضمن شرح مبسط لتعريف المواطن بكافة الخدمات التي يقدمها القطاع وكيفية الحصول عليها،

وأشار الرفاعى إلى قرب الانتهاء من إنجاز تطبيق جديد على الهاتف المحمول «في خدمتك» منوهًا بأن التطبيق الجديد يأتي في إطار تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتيسير وتنويع سبل تواصل المواطنين مع الحكومة من خلال المنظومة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات ويعزز ثقة المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة

ويتيح التطبيق الجديد، وفقًا لما أكده الدكتور طارق الرفاعي تواصل المواطن مع الحكومة في اتجاهين حيث يمكن للمواطن تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته عبر التطبيق بالإضافة إلى إرسال الإستفسارات المختلفة والتى يتم مراجعتها وتوجيهها للجهات المختصة،

ومن ناحية أخرى يعد التطبيق وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن عن طريق إعلام المواطن بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى المسجلة على المنظومة، والرد على الاستفسارات وتوجيه الرسائل والتنويهات المتعلقة بالخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة للمواطنين.