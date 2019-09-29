شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقي منال عوض في مستهل زيارته لمحافظة دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سبل تكثيف التعاون لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في المحافظة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في ديوان المحافظة، في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة إلى دمياط، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بها، حيث يرافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية.

وأكد أبوستيت حرص الزراعة على دعم مزارعي دمياط والمربيين بها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بها.

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