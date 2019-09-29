شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 21 مليار جنيه في التعاملات المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية في التعاملات المبكرة اليوم/الأحد/ مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 21 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4ر716 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 79ر3% ليبلغ مستوى 68ر14382 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكي 70/ بنسبة 37ر3% ليبلغ مستوى 64ر516 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 47ر3% إلى قيمته ليبلغ مستوى 04ر1386 نقطة.