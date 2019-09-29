شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يحظر نقل الأقطان خارجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على طلب مديرية الزراعة، بشأن حظر نقل الأقطان خارج المحافظة. وووافق أيضا على حظرها في مراكز التركيز وهي (بيلا، الحامول، مطوبس)، والمحافظة عليها من الخلط بالأقطان التجارية، وتدهور صفاتها الغزلية العالمية، وتلافياً للسلبيات التي قد تحدث نتيجة الخلط بالقطن التجاري، والغش، ووجود الشوائب، بالإضافة إلى حظر نقل الأقطان خارج المحافظة دون الفرز إلا بتصريح، مع ضرورة حظر نقل الأقطان الإكثار خارج مراكز التركيز، إلا بتصريح يصدر من الإدارة العامة لإنتاج التقاوي، طبقاً للقانون.

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