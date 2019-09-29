شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع مع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة، وتم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ومعدلات تنفيذها، وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

كما بحث اللقاء أيضًا الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات استثمارية للشباب في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتوفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية، إن اللقاء تابع كافة التكليفات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين الذي عقد بمقر محافظة بورسعيد الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أنه ناقش خلال لقائه مع محافظ بورسعيد جهود تنفيذ الخطة الاستثمارية، والتي تبلغ استثماراتها نحو 650 مليون جنيه، وتتضمن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أنه تم متابعة ملف تقنين أراضي الدولة، وإزالة التعديات المخالفة، وإجراءات تنفيذ القانون في بعض مخالفات البناء، وطلاء المباني، تنفيذاً لقانون البناء الموحد وبما يتناسب مع طبيعة المحافظة الساحلية، فضلاً عن تفاصيل منظومة النظافة بالمحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها للجمع المنزلي وتدوير المخلفات والدفن.

وأوضح أنه تابع أيضًا الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة الحالية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء جهود الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية وخدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأشاد الوزير بالجهود التي قامت المحافظة بتنفيذها فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى بأن يشعر المواطن بالمحافظة بتحسن ملحوظ في مستوى جميع الخدمات وخاصة النظافة.