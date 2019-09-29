شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تواصل ترميم ضريح «النبي دانيال».. ووكيل «الأوقاف» يتفقد الأعمال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وفدًا مسؤولا من المديرية لتفقد أعمال ترميم ضريح مسجد النبي دانيال الأثري، الأحد.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إن وكيل الوزارة تفقد مركز تحفيظ القرآن في المسجد إلى جانب متابعة الموقف النهائي من مشروع ترميم الضريح والذي تجريه وزارة الآثار.

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وأضاف أن «خشبة» استمع إلى شرح واف عن مشروع الترميم خلال الزيارة من خلال مسؤولي الآثار المرافقين له، مشيدًا بأعمال الصيانة وبالعاملين من كوادر الآثار وإخصائي الترميم الدقيق من منطقة آثار الإسكندرية والتي تنفذ أعمال الصيانة.

وقال مصدر أثري إن مسجد النبي دانيال عانى على مدار الأعوام الماضية من حالة معمارية سيئة سبب ترسيب الأملاح والتصدعات التي أثرت على حالته الإنشائية لذا وجب التدخل العاجل لإنقاذه.

وعن تاريخ المسجد، أشار المصدر إلى أن مسجد النبي دانيال مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار رقم 231 لسنة 2005، وصادر له قرار بالحرم برقم 168 لسنة 2018 ويُنسب المسجد إلى أحد العارفين بالله، وهو الشيخ محمد دانيال الموصلي، أحد شيوخ المذهب الشافعي، ثم حرف اسم المسجد لنبي الله دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، ويقع ضريح النبي دانيال داخل حدود المسجد.

ويتكون المسجد من مساحة مستطيلة يتقدمها صحن مكشوف أو زيادة يوجد بالناحية الشمالية الغربية، منها دورة المياه، وللجامع واجهة رئيسية واحدة هي الواجهة الجنوبية الغربية ويقع بها المدخل الرئيسي للجامع، حيث يؤدي هذا المدخل إلى بيت الصلاة وينقسم إلى قسمين القسم الأول وهو مصلى للرجال، أما القسم الثاني فتم تخصيصه كمصلي للسيدات.

«آثار الإسكندرية» تواصل ترميم ضريح «النبي دانيال»

«آثار الإسكندرية» تواصل ترميم ضريح «النبي دانيال»

«آثار الإسكندرية» تواصل ترميم ضريح «النبي دانيال»