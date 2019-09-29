شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أوروبا مهددة بفقدان 80% من كتلتها الجليدية بحلول 2100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دراسة حديثة حول المحيطات والأقطاب الجليدية، قامت بها اللجنة العلمية المعنية بالمناخ فى الأمم المتحدة، إنه من المحتمل أن تفقد مناطق العالم ذات الأنهار الجليدية الأصغر حجمًا، بما فى ذلك أوروبا، أكثر من 80٪ من كتلتها الجليدية الحالية بحلول عام 2100، ومن المقرر أن تختفى العديد من الأنهار الجليدية .

وتشير الدراسة، إلى المناطق التى يمكن أن تفقد الأنهار الجليدية وهى القوقاز ، شمال آسيا ، الدول الاسكندنافية ، جبال الانديز الاستوائية ، المكسيك ، شرق أفريقيا وإندونيسيا، والعديد من المناطق الجبلية المرتفعة، وسيتسبب انحسار الأنهار الجليدية وذوبان التربة الصقيعية فى تهديد استقرار المنحدرات، وسيستمر عدد البحيرات الجليدية فى الزيادة، حسبما ذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية.

كما تشير الدراسة، إلى ازدياد الفيضانات الناجمة عن زيادة منسوب مياه البحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية، حتى فى مناطق جديدة غير متوقعة أو مواسم مختلفة .

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وقالت الدراسة، إنه من المتوقع أن تزداد مخاطر الكوارث على المستوطنات البشرية، كما ستتأثر سبل العيش فى المناطق الجبلية العالية وفى القطب الشمالى - بسبب التغيرات المستقبلية، وستزداد مخاطر الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية".

وتوقعت الدراسة، أن تتأثر السياحة الجبلية المرتفعة والأنشطة الترفيهية والقيم الثقافية سلبًا، بالتغيرات المستقبلية فى الغلاف الجليدى.